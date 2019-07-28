أمرابط في معسكر النصر

المواطن - مروة نبيل

وصل، مساء أمس الأحد، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، المغربي نور الدين أمرابط، إلى معسكر العالمي المقام حاليًا في البرتغال، وذلك بعد الراحة التي منحها له الجهاز الفني.

وكان نور الدين أمرابط قد حصل على إجازة سنوية بعد نهاية مشاركته مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، التي أُقيمت في مصر مؤخرًا.

وظهر نور الدين أمرابط بمستوى مميز في منافسات دور المجموعات مع المنتخب المغربي الأول لكرة القدم في كأس الأمم الإفريقية 2019، قبل أن يودع البطولة القارية من دور الـ16.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر معسكرًا خارجيًّا في البرتغال، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد، ولعب أكثر من مباراة ودية خلال الفترة الماضية.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا في الاستعداد بأفضل شكل ممكن؛ أملًا في المنافسة على البطولات المحلية والقارية الموسم الجديد.