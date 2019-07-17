أوفيني: تركت النصر بعد تحقيق وعدي

أوفيني: تركت النصر بعد تحقيق وعدي

2019/07/17
الساعة 10:20 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

قال البرازيلي برونو أوفيني مدافع نادي النصر سابقًا، ولاعب نادي الوكرة القطري الحالي: إنه كان سعيدًا بالتتويج بلقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي مع العالمي.

وتحدث برونو أوفيني قائلًا: سعدت جدًّا بتحقيق بطولة الدوري مع نادي النصر، وكنت وعدت جمهور العالمي بأنني لن أغادر النصر إلا بعد الفوز بلقب الدوري.

ولن ينسى الجمهور النصراوي، تألق برونو أوفيني في مباراة الهلال بـ كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في 29 مارس الماضي، حيث سجل هدفين للنصر في شباك الهلال، ساهما في فوز نادي النصر بثلاثية مقابل هدفين واعتلائه لصدارة الدوري وقتها.

وكان نادي النصر أنهى موسم 2018-2019، محتلًّا المركز الأول برصيد 70 نقطة في الدوري وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.

ولعب برونو أوفيني مع نادي النصر لمدة ثلاث سنوات من عام 2016 حتى عام 2019.



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