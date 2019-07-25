إطلاق أكبر حملة توعوية للحج بأكثر من 30 ألف خطبة

المواطن - واس

يطلق وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ الأحد القادم بمكتبه بمحافظة جدة، أكبر حملة دعويَّة إرشاديَّة “الحج دعوةٌ ومنهج قويم 1440هـ”، التي تنفذها الوزارة لأول عام، وتستمر حتى نهاية موسم الحج.

وتهدف الحملة إلى ترسيخ مقاصد الحج لدى ضيوف الرحمن، وتعظيم شعائر الله، والتَّحذير من اتخاذ الحج ميدانًا لرفع شعارات طائفيَّة أو سياسيَّة، والتَّأكيد على ضرورة أن يكون الحج لله، والحث على مكارم الأخلاق في الحج، وعلى التَّعاون مع رجال الأمن في تحقيق أمن الحجاج، وبيان ما تقدِّمه المملكة العربيَّة السعوديَّة من جهودٍ عظيمة في خدمة الحرمين وقاصديهما، وبيان أهمية العناية

بالسلوك الأخلاقي ومن ذلك العناية بمرافق الحج الخدماتيَّة التي هيأتها الدولة لحجاج بيت الله الحرام، وبيان أنَّ السَّكينة مطلبٌ من مطالب تأدية النُّسك، وإيضاح دور ومسؤوليَّة المرأة في التَّوعية والإرشاد بالحج وتنمية السلوك الأخلاقي لدى أولادها، مستهدفةً هذه الحملة الحجاج، والمواطنين، والمقيمين، ومختلف شعوب العالم.

وتستهدف الحملة إلقاء 30268 خطبة، وأكثر من 20 ألف محاضرة، و 100 ألف كلمة، و 20 ندوة علميَّة، كما تستهدف بث مليوني رسالة نصيَّة توعويَّة (SMS)، ومشاركة مئات العلماء وطلبة العلم والدعاة الرسميين والمتعاونين إلى جانب مشاركة عشرات الداعيات المتعاونات بمشاركات تؤكِّد رسالة وأهداف الحملة.

وتأتي هذه الحملة انطلاقًا من واجب وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومسؤوليَّتها الشرعيَّة التي تضطلع بها في التَّوجيه والإرشاد؛ لبيان مقاصد الحج الشرعية التي أرادها الله تعالى، في إطار الجهود التي تبذلها هذه البلاد المباركة بالتأكيد على ذلك، والدعوة إلى أن يكون الحج لله كما أراد الله سبحانه، ووفق هدي رسول الله – صلى الله عليه وسلم – .