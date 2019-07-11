إقصاء ساحل العاج ضد الجزائر

المواطن - محمد سمعه

ودّع المنتخب الإيفواري بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 من دور ربع النهائي وذلك بعد الخسارة في مباراة ساحل العاج ضد الجزائر اليوم بركلات الجزاء الترجيحية.

وبدأ الشوط الأول من مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، بضغط هجومي كبير من قبل المنتخب الجزائري والذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب سفيان فيغولي في الدقيقة العشرين من عمر الشوط الأول.

وواصل منتخب كوت ديفوار ضغطه خلال الشوط الأول من مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، وذلك سعيًا لإحراز هدف التعادل ولكن دون جدوى.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ساحل العاج ضد الجزائر بتقدم المنتخب الجزائري بهدف دون رد.

وبدأ الشوط الثاني من مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، بسيناريو غريب حيث أهدر اللاعب بغداد بو نجاح ركلة جزاء مهمة لـ المنتخب الجزائري في الدقيقة الخمسين من عمر المباراة.

وظلت مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، تميل إلى مصلحة منتخب كوت ديفوار والذي نجح في إدراك هدف التعادل عبر اللاعب جوناثان كودجيا في الدقيقة الستين من عمر المباراة.

وحاول المنتخب الجزائري بعد ذلك خلال مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، إحراز الهدف الثاني حيث سنحت له فرصة تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب آدم وناس ولكن المباراة انتهت في وقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبدأ الشوطان الإضافيان من مباراة ساحل العاج ضد الجزائر، بسعي المنتخب الجزائري إلى إحراز الهدف الثاني ولكن قوة دفاع منتخب كوت ديفوار جعلت النتيجة كما هي تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق.

وانتهى الشوطان الإضافيان من مباراة ساحل العاج ضد الجزائر بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ليلجأ الفريقان إلى ركلات الحظ الترجيحية.

ونجح المنتخب الجزائري في الفوز بأربع ركلات مقابل ثلاث، لتنتهي مباراة ساحل العاج ضد الجزائر الماراثونية بصعود منتخب الجزائر لمواجهة نيجيريا في دور نصف النهائي يوم الأحد المقبل.