إلزام محطات الوقود بالدفع الإلكتروني

المواطن - الرياض

يبدأ اليوم الأحد تطبيق قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، بإلزام محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها، بتوفير خدمة “مدى” للدفع الإلكتروني.

وكانت الوزارة قد أعلنت قبل 3 أشهر إلزام مشغلي المحطات بتوفير خدمة “مدى” للمستهلكين، ومنحتهم مهلة انتهت أمس، على أن يتم تحرير مخالفات بحق المحطات غير الملتزمة بالتطبيق بدءاً من اليوم 11 ذي القعدة 1440هـ.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر أعلن مؤخراً البدء تدريجياً بإلزام جميع منافذ البيع بمختلف الأنشطة التجارية باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني وذلك خلال 14 شهراً، على أن يتم تنفيذ القرار بشكل كامل بتاريخ 6/ 1/ 1442هـ الموافق 25/ 8/ 2020م.