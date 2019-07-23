إنجاز طبي وعلمي لخدمة طب وجراحة العيون بالمملكة والعالم

المواطن - واس

تمكنت مجموعة من المختصين السعوديين والعرب يتقدمهم استشاري طب وجراحة العيون بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الدكتور عبدالملك القحطاني و استشاري طب وجراحة العيون بمستشفى ميدكير، دبي، الإمارات العربية المتحدة الدكتور مازن سنجاب, والأخصائية بالهيئة العامة للغذاء والدواء قسم السلامة الدوائية إيمان علي الغامدي , و استشاري أكلينيكي, رئيس مركز معلومات الأدوية والسموم بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية الدكتور خالد بن محمد اليحيى, من تأليف واحد من المراجع المهمة في طب العيون بعنوان : التحضيرات الدوائية العينية Extemporaneous ophthalmic preparations , من دار النشر العالمية سبرنقر .

ويتناول الكتاب 48 مستحضراً دوائياً بأشكالها المختلفة من قطرات وحقن تحت الملتحمة, وحقن في البيت الأمامي, وحقن ضمن السائل الزجاجي للعين، كما يغطي الكتاب كافة المواضيع من أخماج جرثومية وفطرية وفيروسية، والمستحضرات المهمة في جفاف العين واعتلال سطح العين، وأمراض القرنية، ومضادات الالتهاب، والحالات المعندة من التهابات الملتحمة والقرنية التحسسية، بالإضافة للأدوية المستخدمة لعلاج اعتلال الشبكية السكري، والأدوية المستخدمة في أورام العين.

من جهته أوضح الدكتور عبد الملك القحطاني أن أهمية هذا الكتاب تكمن في كونه أول مرجع موحد وموثق يشرح طريقة تحضير واستطبابات الأدوية العينية غير المصنعة وغير المتوفرة لدى الصيدليات التي كثيرا ما يحتاجها أطباء العيون والصيادلة في الممارسة السريرية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون هذا الكتاب مرجعاً مهماً في هذا المجال للكثير من أقسام العيون والصيدليات في المستشفيات والمراكز الطبية على مستوى العالم وسيكون ركيزة للكثير من الأبحاث والدراسات، مبيناً أن هذا الكتاب جاء بعد جهد دام سنة ونصف قدّمه فريق متكامل من مختصين في مجالي العيون والصيدلة.

وبهذه المناسبة قدمت “الجمعية السعودية لطب العيون” تهنئتها لعضو الجمعية الدكتور عبد الملك القحطاني ولزملائه فريق العمل الذين شاركوه في إنجاز طبي وعلمي جديد لخدمة طب وجراحة العيون سواء بالمملكة أو بالعالم.