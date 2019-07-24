إنقاذ حياة فتاة ثلاثينية من ورم ليفي يزن 4 كجم

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ جدة

تمكن أطباء مستشفى شرق جدة، من إنقاذ حياة فتاة في الثلاثين من عمرها، حيث كانت تعاني من أورام ليفية مزمنة تسببت لها بفقر دم شديد وضغط وآلام شديدة بمنطقة أسفل الحوض ونزيف حاد وأوجاع في الظهر والأرجل.

وقد راجعت المريضة مستشفى شرق جدة وأظهرت الفحوصات الشاملة عبر فحص الأمواج فوق الصوتية عبر جدار البطن، حاجتها للتدخل الجراحي، حيث أجمع الاستشاريون ضرورة إجراء العملية، وعلى الفور أُدخلت المريضة إلى غرفة العمليات وتم استئصال الأورام الليفية، وكانت أورام متعددة في جميع أنحاء الرحم، تراوحت أوزانها من نصف كيلو إلى كيلو ونصف، وبلغت في مجموعها أربعة كيلو جرامات.

وأوضحت الطبيبة الاستشارية التي قامت بإجراء العملية الدكتورة نادية الحازمي رئيسة قسم النساء والولادة بالمستشفى والدكتورة وفاء الجديبي، أنه من الممكن أن تساعد الأعراض المختلفة في اكتشاف موقع الورم العضلي، فالأورام العضلية الموجودة داخل تجويف الرحم تسبب نزيف طمث حاد يستمر لمدة طويلة، أما الأورام العضلية الموجودة خارج التجويف الرحمي فتؤدي لحدوث ظواهر أخرى، نتيجة للضغط الذي يحدثه الورم العضلي على الأعضاء الموجودة في تجويف البطن بالقرب من الرحم.

وأضافت أنه تم بفضل من الله الاستئصال للورم فقط دون اللجوء لاستئصال الرحم، وتعتبر من الحالات النوعية جدًّا لبقاء الرحم سليمًا في مثل حالة المريضة، وقد تمت العملية بنجاح ولله الحمد والمنة، وخرجت المريضة من المستشفى وهي بحالة جيدة.