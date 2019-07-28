إيفرتون يغري كريستال بالاس بعرض ضخم

المواطن - مروة نبيل

أكد تقرير صحافي، اليوم الأحد، أن نادي إيفرتون تقدم بعرض ضخم للتعاقد مع نجم كريستيال بالاس، ويلفريد زاها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأشارت شبكة “سكاي سبورت”، إلى أن عرض نادي إيفرتون لضم ويلفريد زاها تصل قيمته إلى 55 مليون جنيه إسترليني، ما يُساهم في موافقة إدارة كريستال بالاس على رحيل نجم الفريق.

وأضافت أن مدرب فريق إيفرتون، ماركو سيلفا يسعى لاستغلال الفرصة والفوز بخدمات زاها، لتعويض رحيل النجم الإنجليزي إديمولا لوكمان المنضم حديثًا إلى صفوف لايبزيج مقابل 22.5 مليون جنيه إسترليني.

ويُعد ويلفريد زاها من أبرز اللاعبين الذين يسعى نادي أرسنال للتعاقد معه، حيث بدأت المفاوضات منذ فترة طويلة، إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق، وتسعى إدارة إيفرتون لاستغلال هذا الأمر لحسم الصفقة لصالحها.

وأوضحت تقارير صحافية أن نادي أرسنال انسحب من السابق على ضم ويلفريد زاها، بعد اقترابه من التعاقد مع نيكولاس بيبي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليل الفرنسي.