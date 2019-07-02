استئصال تشوّه خلقي نادر من رأس رضيع بمستشفى شرق جدة

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ جدة

أسهم بفضل من الله أطباء من مستشفى شرق جدة بوحدة جراحة المخ والأعصاب في إنقاذ حياة مولود حديث الولادة بعد ولادته بأيام قليلة، وذلك باستئصال ورم خلقي من جذوره بالجبهة ما يسمى (بالقيلة الدماغية الجبهية) حيث ولِد الطفل بهذا الورم وهو تشوه نادر جداً عبارة عن كيس يحتوي على سحايا وأنسجة دماغية ناتجة عن عدم انغلاق الأنبوب العصبي عند الجنين وقد بلغ حجم الكيس 10سم × 12سم.

وقد أُجريت العملية للمولود باليوم السابع بعد الولادة بعد معاينة الحالة من قِبل الأطباء والمختصين في هذا المجال وتم استئصال الأنسجة الدماغية المشوهة للجبهة وغلق الأغلفة السحائية مع عملية تجميل للجبهة حتى لا يتأثر منها مستقبلاً أو تأثر عليه ومثل هذه العمليات الصعبة تحتاج إلى كوادر متخصصة لها خبرة واسعة في إجرائها، خاصة وأن عمر المريض صغير جداً، ولكن بفضل من الله نجحت العملية نجاحاً كبير وقد بقي بعدها الرضيع أسبوعاً كاملاً بالعناية المركزة لحديثي الولادة ثم غادر المستشفى مع أمه بدون أي مضاعفات ولله الحمد.

يذكر أن من أهم الأسباب الرئيسية لحدوث مثل هذه التشوهات الخلقية عادة ما يكون بسبب نقص في حمض الفوليك عند الأم قبل وأثناء الحمل وعدم الاهتمام من قبل بعد الأمهات بمثل هذه الأمور المهمة.