استفسار بشأن موعد إعلان أسماء المرشحين لوظائف العدل

المواطن - الرياض

ردت وزارة الخدمة المدنية على استفسار بشأن موعد الإعلان عن أسماء المرشحين لوظائف وزارة العدل المرتبة السادسة.

وقالت الخدمة المدنية: إنه سوف يتم إعلان أسماء المرشحين عن طريق الجهة المعلنة، سواء الوظائف الإدارية التي طرحت الفترة الماضية أو الوظائف الحالية.

في سياق آخر، أكدت وزارة الخدمة المدنية أنها لا تعلن عن وظائف لحاملي الثانوية فما دون من هم مسجلون ببرنامج ساعد، ويمكن متابعة الجهات الحكومية الأخرى المفوضة باستقبال طلبات الراغبين في التوظيف على الوظائف المشمولة بلائحتي المستخدمين وبند الأجور.