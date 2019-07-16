المواطن - مروة نبيل

دشن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، مساء اليوم الثلاثاء، شعار وهوية بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، بمشاركة 10 أندية.

ومن المقرر أن تقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 27 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته في المنطقة الشرقية، وتشهد مشاركة 10 أندية للمرة الأولى في المسابقة، وسيمثل السعودية الوحدة ومضر.

وكشف حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على “تويتر”، عن الأندية المشاركة في سوبر جلوب، وهي؛ برشلونة الإسباني، كيل الألماني، الدحيل القطري، الزمالك المصري، تاوباتي البرازيلي، نيويورك سيتي الأميركي، جامعة سيدني الأسترالي وفاردا المقدوني، بجانب الثنائي السعودي.

وتم الكشف عن شعار سوبر جلوب الذي احتوى على اللونين الأخضر والأزرق، اللذان يرمزان للون السعودية والنخيل في المنطقة الشرقية، ولون البحر الذي يرمز لمنطقة الخليج العربي، وسيكون النمر العربي تميمة البطولة.