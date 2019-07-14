الأهلي يفوز على فرازدين بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الفوز على نظيره فرازدين الكرواتي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ضمن معسكر الراقي الخارجي، المقام حاليًّا في النمسا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

وبدأ المدرب برانكو إيفانكوفيتش مباراة الأهلي وفرازدين بتشكيلة مكونة من؛ ياسر المسيليم، سعيد المولد، محمد آل فتيل، سانتوس حسين عبدالغني، عبدالفتاح عسيري، حسين المقهوي، جوزيف دي سوزا، سلمان المؤشر، عمر السومة ودجانيني تافاريس.

وتقدم الفريق الكرواتي أولًا في الدقيقة 16، وبعد مرور دقيقتين سجل عمر السومة هدف التعادل، قبل أن يُسجل حسين المقهوي الهدف الثاني في الدقيقة 25، وعزز عبدالفتاح عسيري تقدم الراقي بهدف ثالث في الدقيقة 29.

ومع بداية الشوط الثاني، دفع برانكو بتشكيلة أخرى، وجاءت كالتالي؛ باسم العطالله، عبدالباسط هندي، محمد خبراني، عبدالله حسون، خالد البركة، علي الأسمري، نوح الموسى، عبدالرحمن غريب، دانييل ألكسيتش، سلطان مندش، ومهند عسيري.

وتمكن فريق فرازدين من تقليص الفارق في الدقيقة 55، واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.