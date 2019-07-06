الأولمبية السعودية تنعى بطل الغوص الحر

المواطن - مروة نبيل

نعت اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم السبت، البطل في رياضة الغوص الحر وأحد منسوبي الاتحاد السعودي للرياضات البحرية والغوص، بسام بخيت، الذي توفي، يوم الخميس.

وأعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن عثور فريق البحث والإنقاذ في جدة على جثة بطل السعودية في الغوص الحر بسام بخيت، بعد أن فُقد بعد نزوله للبحر، يوم الخميس.

وكان بطل الغوص الراحل بسام بخيت قد سجل رقمًا قياسيًا للغواصين الخليجيين والسعوديين، وذلك في مدينة دهب المصرية، ضمن منافسات بطولة منظمة أيدا، وبمشاركة غواصين عرب وأوروبيين، حيث تمكن من النزول بأقصى عمق.