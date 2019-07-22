الاتحاد يتجاوز ليدز يونايتد برباعية

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الاتحاد وليدز يونايتد الإنجليزي، بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالعميد بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن معسكره الإعدادي المقام حاليًّا في مانشستر.

الاتحاد وليدز يونايتد:

وجاء تشكيل العميد في مباراة الاتحاد وليدز يونايتد كالتالي؛ فوز القرني، سعود عبدالحميد، عمار الدحيم، عبدالمحسن فلاتة، حمدان الشمراني، عبدالإله المالكي، إميليانو فيشيو، لويس خيمينيز، عبدالرحمن العبود، رومارينهو وبريجوفيتش.

وبدأت مباراة الاتحاد وليدز يونايتد بشكل سريع، وتمكن رومارينهو من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق على انطلاق اللقاء، قبل أن يُسجل عبدالرحمن العبود الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وعزز بريجوفيتش تقدم العميد بهدف ثالث في الدقيقة 30، قبل أن يُقلص الفريق الإنجليزي الفارق في الدقيقة 35، لينتهي الشوط الأول من مباراة الاتحاد وليدز يونايتد بتقدم النمور بنتيجة 3/1.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، دفع مدرب العميد، التشيلي خوسيه سييرا بالثنائي هارون كمارا ومنصور الحربي بدلًا من عبدالرحمن العبود وحمدان الشمراني، وتمكن ليدز يونايتد من تسجيل الهدف الثاني في شباك الاتحاد في الدقيقة 71.

وقام سييرا بإخراج بريجوفيتش والدفع باللاعب خالد السميري بدلًا منه، ونجح خيمينيز في تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 88، لتنتهي مباراة الاتحاد وليدز يونايتد بفوز العميد بنتيجة 4/2.