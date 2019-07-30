الاتحاد يُسقط الوحدة بثنائية

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي الاتحاد- منذ قليل- في الفوز على فريق الوحدة الإماراتي بثنائية مقابل هدف، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين في الإمارات.

ويذكر أن نادي الاتحاد يُقيم حاليًّا المرحلة الأخيرة من معسكره الإعدادي للموسم الجديد 2019-2020، في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد نهاية المرحلة الأولى في بريطانيا.

وسيواجه الاتحاد، فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني يوم الخامس من أغسطس في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا، أما الوحدة الإماراتي فسيواجه نادي النصر في الخامس من أغسطس.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، كان تقابل مع فريق الوحدة في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الآسيوي في العام الجاري، وخسر الاتحاد في المباراة الأولى، ثم تعادل في المباراة الثانية.

وكان نادي الاتحاد أعلن اليوم، عبر حسابه في تويتر، أن مباراته الودية ضد الوحدة ستكون مغلقة وبعيدة عن أنظار الجماهير ووسائل الإعلام.