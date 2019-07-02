الباجي قايد السبسي يعود لمهامه الرئاسية باتصال مع رئيس البرلمان

المواطن - متابعة

استكمل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي مهام عمله بعد شفائه من الوعكة الصحية التي تعرّض لها الخميس الماضي، وأدخلته إلى العناية المركزة لتلقي العلاج.

وبدأ السبسى أعماله بإجراء اتصال هاتفي، برئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، حيث أبلغ الناصر رئيس الجمهورية، تحيات رؤساء الكتل وتمنياتهم له بالشفاء العاجل ودوام الصحة.

وبحسب الناطق الرسمي باسم رئيس البرلمان حسان الفطحلي، جاء الاتصال خلال إشراف الناصر على اجتماع رؤساء الكتل المنعقد صباح اليوم الثلاثاء في مقر المجلس بباردو.

وكان الرئيس باجي قايد السبسي قد غادر أمس الاثنين المستشفى العسكري بتونس، نحو مقر إقامته في قرطاج، بعد تلقيه العلاج اللازم وتعافيه.