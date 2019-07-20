البحرين تدين احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية

البحرين تدين احتجاز إيران لناقلة نفط بريطانية

2019/07/20
الساعة 3:00 مساءً
- ‎فيالمواطن الدولي, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

أدانت البحرين بشدة احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة للمملكة المتحدة في مضيق هرمز، مطالبة إيران بالكف عن هذه التصرفات العدائية الخطيرة والمتكررة والإفراج عن الناقلة (ستينا إمبرو) فورًا.

وأكدت وزارة خارجية مملكة البحرين في بيان تضامن البحرين مع بريطانيا ضد كل ما يهدد مصالحها، مشددة على ضرورة توقف إيران عن هذه الأعمال غير المسؤولة، وعن تهديداتها المتواصلة لحركة الملاحة البحرية.

ودعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حازمة لردع إيران والتصدي لها وإلزامها بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، حفاظًا على الأمن والسلم الدوليين.



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