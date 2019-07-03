البرازيل ضد الأرجنتين .. السيلساو يُبكي ميسي ويعبر لنهائي كوبا أمريكا

المواطن - محمد سمعه

نجح المنتخب البرازيلي في تحقيق الفوز خلال مباراة البرازيل ضد الأرجنتين اليوم بثنائية دون رد في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019 والمُقامة في البرازيل.

الشوط الأول

بدأ الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، بضغط هجومي كبير من قبل لاعبي المنتخب الأرجنتيني والذين بحثوا عن إحراز الهدف الأول في شباك الحارس البرازيلي أليسون بيكير.

ورغم الضغط الهجومي من قبل المنتخب الأرجنتيني، لكن اللاعب البرازيلي جابرييل خيسوس تمكن من إحراز الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة التاسعة عشرة من عمر الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بعد تمريرة جيدة من مواطنه روبيرتو فيرمينيو.

وواصل المنتخب الأرجنتيني ضغطه الهجومي بقوة ولم يستسلم لهدف المنتخب البرازيلي، حيث سنحت فرصة خطيرة لسيرخيو أغويرو لإحراز هدف التعادل للمنتخب الأرجنتيني في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين لكنها ارتطمت بالعارضة.

وانتهى الشوط الأول من مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بتقدم المنتخب البرازيلي صاحب الأرض والضيافة بهدف دون رد.

الشوط الثاني

وبدأ الشوط الثاني من مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، بأداء فني مميز من قبل المنتخب الأرجنتيني والذي يُعتبر قدم أفضل مباراة له في بطولة كوبا أمريكا 2019.

سوء حظ

وظل المنتخب الأرجنتيني يُعاني من سوء الحظ في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، حيث سدد ليونيل ميسي كرة خطيرة ارتطمت بالعارضة وعندما عادت له، مررها إلى سيرخيو أغويرو ولكن الأخير فشل في تصويبها ومرمى المنتخب البرازيلي خالٍ تمامًا من حارسه أليسون بيكير.

ونجح المنتخب البرازيلي في استغلال أخطاء المنتخب الأرجنتيني الدفاعية، فتمكن اللاعب روبيرتو فيرمينيو من إحراز الهدف الثاني في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين بالدقيقة الحادية والسبعين بعد تمريرة مميزة من زميله جابرييل خيسوس.

ورغم سيطرة المنتخب الأرجنتيني على الكرة وصناعته للعديد من الهجمات لإحراز الهدف الأول، لكن مباراة البرازيل ضد الأرجنتين انتهت بفوز المنتخب البرازيلي بثنائية دون رد.

وبعد الفوز في مباراة البرازيل ضد الأرجنتين، سيواجه المنتخب البرازيلي في نهائي كوبا أمريكا الفائز في مباراة تشيلي وبيرو.