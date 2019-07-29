التحالف: نعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان

المواطن - الرياض

أكد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد ركن تركي المالكي، أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، موضحًا أن آل ثابت وقفوا في وجه المشروع الإيراني في اليمن.

وأضاف المالكي، بحسب ما نقلت “العربية”، أن الحوثي استهدف آل ثابت لوقوفهم إلى جانب الشرعية، مطالبًا المنظمات الأممية بتسليط الضوء على جرائم الحوثي.

وتابع أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف الحوثي إلى جازان، مشيرًا إلى أن ميليشيات الحوثي ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية.