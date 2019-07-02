التعادل يحسم مباراة موريتانيا ضد تونس

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة موريتانيا ضد تونس، التي أُقيمت على ملعب الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

موريتانيا ضد تونس:

وبدأت مباراة موريتانيا ضد تونس بشكل سريع، وكاد لاعب منتخب “المرابطون”، إسماعيل دياكيتي أن يهز الشباك بتسديدة صاروخية في الدقيقة الرابعة، إلا أن حارس نسور قرطاج معز حسن حوّلها إلى ركنية.

وهدد دياكيتي مرمى نسور قرطاج مجددًا في الدقيقة 33، وأطلق تسديدة قوية، ولكنها مرت خارج المرمى، واخترق لاعب منتخب “المرابطون” خليل بسام بشكل مميز في الدقيقة 38، إلا أن معز حوّلها لركلة ركنية.

وأضاع دياكيتي فرصة أخرى في الدقيقة 44، حيث استغل كرة عرضية ولعبها برأسه بشكل مميز، ولكنها مرت فوق العارضة بقليل، لينتهي الشوط الأول من مباراة موريتانيا ضد تونس بالتعادل بدون أهداف.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، تبادل اللاعبون الهجمات دون خطورة حقيقة على المرميين، وكاد يوسف المساكني أن يُسجل الهدف الأول في الدقيقة 79 من تمريرة مميزة للاعب وهبي الخزري، ولكن حارس “المرابطون” تصدى له.

وكاد المساكني أن يُحرز هدفًا في الوقت القاتل من كرة رأسية قوية، ولكن حارس “المرابطون”، واصل تألقه وأبعدها، لتنتهي مباراة موريتانيا ضد تونس بنتيجة 0/0.

ترتيب مجموعة تونس:

وبعد مباراة موريتانيا ضد تونس بالجولة الأخيرة، ضمن نسور قرطاج التأهل إلى منافسات الدور التالي من كأس الأمم الإفريقية 2019، بعدما رفع رصيده إلى 3 نقاط، خلف مالي المتصدر بـ7 نقاط، ثم أنجولا وموريتانيا برصيد نقطتين لكل منهما.