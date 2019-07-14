التعاون.. لياقة وتكتيك

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، مساء أمس الأحد، تدريبات الجماعية بقيادة المدير الفني البرتغالي باولو سيرجيو.

وبدأت تدريبات التعاون بعمليات التسخين وتدريبات لياقية، ثم قسم سيرجيو لاعبيه إلى مجموعتين تؤدي عددًا من الجمل التكتيكية المنوعة.

ومنح الجهاز الفني بقيادة سيرجيو، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون راحة، اليوم الاثنين، على أن يُعاود الفريق تمارينه، غدًا الثلاثاء، على فترتين صباحية ومسائية.

ويسعى سيرجيو لتجهيز التعاون جيدًا لمنافسات الموسم الجديد، بعد موسمه الاستثنائي، حيث توج بلقب كأس الملك، وأنهى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثالث، وسيشارك في النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا.