التنمية الزراعية يعتمد تمويل قروض بحوالي مليار و150 مليون ريال

المواطن - الرياض

أعلن مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، اعتماد تمويل قروض زراعية بحوالي مليار و150 مليون ريال.

وأوضح الصندوق أن القروض شملت مبلغ أكثر من 600 مليون ريال لمشاريع زراعية متنوعة ومبلغ 549 مليون لتمويل قرض لإحدى الشركات الوطنية كأول قرض للاستثمار الخارجي ضمن استراتيجية الأمن الغذائي.

ورأس وزير البيئة والمياه والزراعة، رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي الاجتماع الثاني للمجلس خلال العام المالي الحالي.

وناقش المجلس في اجتماعه اليوم عددًا من البنود منها تقرير الأداء العام للصندوق وسير العمل في مبادرات التحول الاستراتيجة، كما تابع مشروع تحديث استراتيجية الصندوق للفترة ( 2020-2025) واتخذ بشأنها التوصيات اللازمة.