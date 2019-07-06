التونسي رضا الجدي مدربًا لنادي الباطن

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي الباطن- رسميًّا- إجراءات التعاقد مع المدرب التونسي رضا الجدي لقيادة الفريق الأول لكرة القدم الموسم المقبل في دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

ويُعد الجدي من المدربين المميزين، ويملك خبرة كبيرة، حيث سبق أن درب عددًا من الفرق التونسية مثل الترجي، النجم الساحلي، شبيبة القيروان والبنزرتي الرياضي، كما عمل مساعدًا لمنتخب تونس الأول من 2003 وحتى عام 2009.

وكانت آخر محطات المدرب التونسي رضا الجدي نادي العدالة الصاعد حديثًا لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وهبط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن بعد احتلاله المركز قبل الأخير في جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويأمل في الظهور بمستوى مميز الموسم الجديد، والعودة إلى دوري الكبار مرة أخرى.