الجارديان تنشر صوراً من داخل مصنع النساء في جدة

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية الضوء على المشاركة الضخمة للإناث في سوق العمل بالمملكة، والتي باتت تشمل كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية تقريبًا، في تطور وضعته المملكة على رأس أولويات رؤية 2030 الشاملة لتنويع مصادر الدخول الاقتصادية في السعودية.

زيارة المصنع

الصحيفة البريطانية زارت أحد المصانع المتخصصة في المواد الغذائية بمدينة جدة، وحاولت نقل الصورة كاملة لمدى التطور المجتمعي الذي تعيشه المملكة في الوقت الحالي.

التطور الذي أشارت إليه الجارديان تمثل في المشاركة النسائية الضخمة في العديد من المواقع الإنتاجية، وهو الأمر الذي كان بمثابة مفاجأة لطاقم الصحيفة البريطانية، والذي بدا أنه لم يتخيل الصورة كما شاهدها بالواقع.

أدوار نسائية

وزارت الصحيفة خط الإنتاج، والذي شهد أيضًا تواجداً لنساء يرتدين ملابس خاصة مصممة لملاءمة ظروف العمل، وقالت مشرفة تدعى فاطمة، وهي تقود 90 عاملة: “جميع النساء اللائي تراهن هنا يقمن بكل شيء”.

وأشارت إلى أن هناك ممراً يفصل العاملات في المصانع عن نظرائهن من الرجال، بينما توجد المكاتب المخصصة للرجال فقط في مبنى مختلف، قائلة: “إذا كانت هناك مشكلة في الأجهزة، فيمكنهم حلها.. إذا استطعت فعل ذلك، فسيكون لدي مصنع تديره نساء بالكامل، ولا يوجد رجال على الإطلاق”.

الاستقلالية النسائية

وقالت مشاعل الغامدي، وهي موظفة في المصنع “إنه من خلال خبرتها في هذا المجال، يمكن الاستغناء عن الرجال.. نحن نعمل بجد أكثر من الرجال”.

وأضافت الغامدي التي تعمل كمدخلة بيانات، وتشرف أيضًا على سلامة العمالة النسائية: “بالنسبة لي، من الأفضل أن نكون منفصلين.. إذا عملنا مع الرجال، يجب أن نرتدي العباءة والنقاب”.

واستطاعت المملكة تحقيق نجاحات كبيرة على مستوى مشاركة المرأة في سوق العمل، وهو الأمر الذي ظهر من خلال سلسلة من القرارات والقوانين التي سهلت الأمر، مثل السماح لهن بقيادة السيارات والحصول على مواقع وظيفية في مجالات مختلفة.