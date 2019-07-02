الجبير لوسائل إعلام يابانية: إيران ستدفع ثمن تخصيب اليورانيوم غاليًا

المواطن – ترجمة: محمود نبيل

أكّد وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل جبير، أن إيران ستدفع الثمن إذا استمرّت في خرقها للاتفاقية النووية التي وافقت عليها مع القوى الكبرى في عام 2015، مشيرًا إلى أن مواصلتهم تخصيب اليورانيوم يما يتجاوز ما تمّ الاتفاق عليه سيكون الثمن غاليًا.

وقال الجبير، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع وسائل الإعلام اليابانية: “موقفنا هو نفس موقف معظم دول العالم إن لم يكن جميعها، سيدفع الإيرانيون ثمنًا إذا واصلوا التخصيب بما يتجاوز ما اتفقوا عليه، وأعتقد أنه لا يوجد شك في ذلك.”

موقف السعودية

وأضاف ردًا على سؤال حول ما إذا كانت المملكة ستدرس تطوير أسلحة نووية: “سننظر في الأمر بجدية.. المنطق سيقول حينها إنك ستفعل شيئًا لتوليد الردع، فنحن لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية”.

وأشار الجبير، الذي زار هيروشيما منذ أيام قليلة، إن القنبلة الذرية التي دمّرت المدينة خلال الحرب العالمية الثانية كانت “تذكرة حية للغاية” بضرورة وقف انتشار الأسلحة النووية، مشددًا على موقف المملكة الساعي بشتى السبل لتجنب الحرب.

خط أحمر

وقال جبير إنه يتعين على إيران الالتزام بمبدأ حرية الملاحة وأن إغلاق مضيق هرمز، الذي هدّدت إيران بالقيام به في الماضي وهو “خط أحمر للعالم”.

وفي هذا الصدد، قال الجبير: إن “الدول المتشابهة في التفكير” تناقش سبل ضمان الإبقاء على مضيق هرمز مفتوحًا، وهو ممر مائي مهم لإمدادات الطاقة العالمية.

وأضاف: “العامل الرئيسي هو أنه يجب على كل دولة أن تساهم بطريقة أو بأخرى”، موضحًا أنه تم دراسة خيارات مختلفة مثل الدعم العسكري والإجراءات الاقتصادية.