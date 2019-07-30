الحصيني: عيد الأضحى 11 أغسطس

المواطن - الرياض

أجاب الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، عن العديد من الاستفسارات بشأن يوم عرفة ومتى عيد الأضحى للعام 1440هـ.

وأضاف الحصيني أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شهر ذي القعدة ناقص؛ 29 يومًا، وبداية شهر ذي الحجة هو يوم الجمعة 2 أغسطس 2019، موضحًا أن يوم عرفة 10 أغسطس وعيد الأضحى 11 أغسطس، والمحكمة العليا تؤكد أو تنفي ذلك.

وكان الحصيني قد توقع أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى شبه غزيرة وحبات برد على أجزاء من عسير وجازان والباحة والربع الخالي واليمن والإمارات وسلطنة عمان، ورياحًا على المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان ونجران.