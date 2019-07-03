الخطيب: صلاح وماني وصلا إلى العالمية.. وأعشق بيليه

المواطن - مروة نبيل

أشاد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وسفير بطولة كأس الأمم الإفريقية، بالثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني بعدما وصلا إلى مرحلة العالمية، مؤكدًا أنهما أبرز نجوم الكان 2019 حتى الآن.

وقال محمود الخطيب خلال حواره للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”: “ماني وصلاح حصدا لقب دوري أبطال أوروبا هذا الموسم مع ليفربول، وأعتقد أنهما يبحثان عن قيادة مصر والسنغال للتتويج بالكان”.

وأكد أنه يملك ذكريات جميلة وحزينة أيضًا في كأس الأمم الإفريقية، مشددًا على أن الظروف لم تخدم مصر في مباراة زائير “الكونغو الديمقراطية حاليًّا”، الذي خسره منتخب الفراعنة في وجود الخطيب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، رغم التقدم بثنائية في نصف نهائي الكان 1974.

وتابع أسطورة كرة القدم المصرية حديثه عن ذكرياته الحزينة في كأس الأمم الإفريقية، وتحدث عن مباراة مصر والجزائر حينما كانت الفراعنة متقدمة بثنائية في نسخة 1976، وأضاف: “تحولنا لضربات الترجيح وخسرنا اللقب”.

وأشار الخطيب إلى أن الكان 1986 كانت سعيدة له ونجح في تحقيق لقب البطولة، وموضحًا أنه أصيب بشد عضلي قبل نهاية مباراة الكاميرون في النهائي، الأمر الذي منعه من تسديد ركلات الترجيح.

وأوضح أنه كان يعشق أسطورة الكرة العالمية، البرازيلي بيليه، وتابع: “كنت أقتطع من مصروفي أسبوعيًّا لمشاهدة أهداف بيليه في دور السينما، حيث كان يتم عرضها في مصر في ذلك الوقت مثل الأفلام السينمائية”.

وشدد الخطيب على أن كرة القدم الإفريقية تطورت بشكل كبير، سواء الملاعب أو الملابس أو الجماهير، مشيرًا إلى أن المواهب موجودة في القارة منذ عشرات السنين.

وأكد الخطيب أنه يعشق ملعب كوماسي، لأنه نجح في تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى مع الأهلي عام 1982 على حساب كوتوكو الغاني، مشيرًا إلى أنه عاش أجواء كبيرة في مباراة الإياب بحصد الكأس، وسط حضور جماهيري كبير.