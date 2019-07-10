الدهام ينسحب من رئاسة النصر

المواطن - محمد سمعه

أعلن تركي الدهام، المرشح لرئاسة نادي النصر، انسحابه وبشكل رسمي من سباق انتخابات النادي قبل ساعات من عقد الجمعية العمومية لأصفر العاصمة اليوم الخميس لانتخاب رئيس النادي الجديد.

وكتب تركي الدهام عبر حسابه في تويتر: تغليبًا لمصلحة الكيان، نيابة عن زملائي نُعلن اعتذارنا عن سباق الترشح لمجلس إدارة النصر، شكرًا لمن وضع ثقته بفريق عملنا، وشكرًا لزملائي في مجلس الإدارة المرشح والذين كانوا على قلب رجل واحد.

وكانت قائمة تركي الدهام جاءت مكونة من: مساعد بن مرشد نائبًا للرئيس، حاتم الفواز عضوًا، وعبدالرحمن الخثلان عضوًا، بندر الرشود عضوًا.

جدير بالذكر أن فهد المشيقح العضو الذهبي في النصر كان تراجع عن قراره بالامتناع عن التصويت في انتخابات نادي النصر، وتراجع بعده العضو الذهبي فهد العجلان.

ويذكر أن سعود آل سويلم رئيس النصر سابقًا، كان أكد عدم ترشحه لرئاسة النصر مكتفيًا بفترة التكليف التي قضاها في الموسم الماضي بعد تكليفه من قبل الهيئة العامة للرياضة.