الرائد يطور ملعبه

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الرائد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن بدء صيانة وتجهيز ملعب النادي الرئيسي.

وتعاقد مجلس إدارة نادي الرائد مع أحد الشركات المتخصصة في صيانة وتجهيز ملعب النادي الرئيسي، حيث سيتم تجديد التربة والزراعة وشبكة الري والإضاءات فيه؛ ليكون جاهزًا قبل بداية الموسم الجديد.

ويستعدّ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال الفترة الحالية لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، وينتظر الانتهاء من التأشيرات للسفر إلى هولندا، وخوض معسكرًا خارجيًا قبل انطلاق الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد قد أنهى منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي في المركز الثامن برصيد 38 نقطة.