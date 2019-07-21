الراشد يكشف سبب اختلاف مواعيد مباريات الدوري

المواطن - مروة نبيل

كشف رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أحمد الراشد، عن سبب اختلاف مواعيد المباريات في جدول الدوري السعودي للمحترفين 2019/ 2020.

وأكد أن جدول الدوري السعودي للمحترفين 2019/ 2020 يشبه الدوريات العالمية، وقال: حرصنا على تلافي الأخطاء السابقة سعينا لأن يكون جدولًا نموذجيًّا، والمعايير التسعة التي استندنا عليها شبيهة بمعايير موجودة في دوريات عالمية كالأمريكي والبرازيلي والفرنسي، وهي واضحة وتتناسب مع بيئة المنافسة”.

وتابع رئيس لجنة المسابقات خلال تصريحاته لقناة العربية: “شركة غيت برو هي نظام عالمي معروف لجدولة الدوريات، كما أن الجدول سيكون ثابتًا، ونسعى لأن تكون الأمور في الطريق الصحيح”.

وأضاف أحمد الراشد خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “المواقيت المختلفة مبنية على المناطق؛ لأن أوقات الصلاة تختلف من منطقة لأخرى والأجواء أيضًا”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “وكان هناك تنسيق بيننا والاتحاد السعودي لكرة القدم والهيئة العامة للرياضة لاختيار الملاعب بناء على جاهزيتها، وستكون آخر جولة في الدوري في سادس العيد أي نهاية شهر مايو”.