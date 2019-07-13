الرخص المهنية التعليمية من اختصاص هذه الجهة

المواطن - الرياض

نفت وزارة التعليم علاقتها بإصدار الرخص المهنية التعليمية والتي تضمنتها اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن الرخص المهنية التعليمية من اختصاص هيئة تقويم التعليم.

وأكد العصيمي أن التعليم ومع الجهات ذات الصلة تعطي الأولوية لما فيه مصلحة مهنة المعلم ودعمه، وجاء ذلك في لائحة الوظائف التعليمية، أن للمعلم 4 فرص خلال 4 سنوات للحصول على الرخصة.

وتابع متحدث التعليم “يحافظ المعلمون والمعلمات على ميزاتهم المالية بعد التسكين وتصرف العلاوة لمدة أربع سنوات وفق المنصوص عليه في لائحة الوظائف التعليمية ، ويتاح للمعلم الحصول على الرخصة من السنة الأولى وحتى الرابعة.

وختم العصيمي بقوله “تعكف الوزارة الآن على وضع آليات تساند المعلم لدعم استعداده للحصول على الرخصة”.