السفارة لـ المواطنين: احذروا شركات السيارات بتركيا

المواطن - الرياض

حذرت سفارة المملكة لدى تركيا، من عمليات احتيال تقوم بها بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات؛ لاستغلال المواطنين، وابتزاز أموالهم.

وقالت السفارة، في بيان لها: إنه نظرًا لتعرض الكثير من المواطنين لعمليات استغلال من قبل بعض الشركات المحلية لتأجير السيارات بمطار طرابزون ومركز المدينة وسحب مبالغ مالية من البطاقات الائتمانية لإصلاح السيارات عند تعرضها لحوادث أو أعطال بسيطة ومحاولة إجبارهم على دفع مبالغ إضافية.

تنصح السفارة المواطنين بالآتي:

– الحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة.

– ضرورة الحصول على نسخة من عقد التأجير، وأن يكون مكتمل البيانات ذات العلاقة ومبلغ التأجير.

– الحرص على أن يكون عقد استئجار السيارة متضمنًا مبلغ التأمين الشامل (ما يسمى تأمين صفر) عند الاتفاق على ذلك.

عند التعرض لحادث سير- لا سمح الله- ضرورة عدم مغادرة موقع الحادث قبل وصول الجهات الأمنية المختصة والحصول على تقرير بالحادث.

وتجدد السفارة دعوتها للمواطنين بعدم التردد في الاتصال عند الحاجة للمساعدة على الأرقام المعتمدة والموضحة في البيان أدناه.