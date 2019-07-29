السفلتة العشوائية تشوه شارعًا رئيسيًّا في الدرب للمرة الرابعة!

المواطن- فهد القحطاني- الدرب

طالب عدد من سكان مخطط الكدرة بمحافظة الدرب، التابعة لمنطقة جازان، بتشكيل لجنة للوقوف على ما خلفه المقاول المتعاقد مع بلدية الدرب لعمل السفلتة للشارع الرئيسي لمدخل الحي، ومحاسبته جراء تنفيذه المشروع بالشكل العشوائي.

وقال السكان: لقد عانينا منذ سنوات بمطالبة بلدية الدرب بسفلتة هذا الشارع حسب المقاييس والمعايير المتبعة، حيث إن هذه السفلتة ليست الأولى بل الرابعة؛ وذلك نتيجة تسليم المشروع لمقاول ومؤسسة غير مؤهلة لتنفيذ المشاريع في المنطقة، حيث قام المقاول بردم الشارع بتربة رقيقة ووضع مادة الأسفلت بسمك ضعيف، وعند هطول الأمطار حدث هبوط وتهشم في المادة الأسفلتية نتيجة مرور الشاحنات من فوقه؛ مما تسبب في تلف الشارع نتيجة التنفيذ العشوائي.

وشددوا على أنه كان من المفترض أن يتم ردم الشارع بالحصى الخرساني والرمل القوي، مطالبين الجهة المعنية بإعادة السفلتة ومحاسبة منفذ المشروع نتيجة ما قام به من هدر للمال العام.