السياحة تكثف جهودها الإعلامية للترويج للمواقع والفعاليات في الصيف

المواطن - الرياض

في إطار جهودها لخدمة السياحة الداخلية في إجازة الصيف كثفت إدارة الإعلام في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني جهودها من خلال نشر وبث المواد الإعلامية المختلفة من تقارير صحفية وأفلام تلفزيونية وحملة في وسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالمواقع والبرامج والرحلات السياحية في المملكة، إضافة إلى تغطية الفعاليات والمهرجانات السياحية المقامة في مختلف مناطق المملكة.

وأكد سعود بن عبدالرحمن المقبل، مدير عام الإعلام وعلاقات الشركاء بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن الدعم الإعلامي من الهيئة للسياحة الداخلية متنوع ومتعدد من خلال المنتجات الإعلامية المختلفة، ويتم تكثيف هذا الدعم في إجازة الصيف للإسهام في زيادة الرحلات السياحية الداخلية.

وأشار إلى تنوع النشاط الإعلامي للهيئة هذا الصيف من دعم لوسائل الإعلام والتعاون معها في نشر وعرض وإذاعة عدد من التقارير المتعلقة بالترويج للمواقع السياحية وتغطية المهرجانات والفعاليات والأنشطة السياحة وتناول القضايا السياحية المختلفة، منوهًا إلى مشاركة الهيئة مع عدد من الجهات في الدعم الإعلامي لمواسم السعودية التي بدأت هذا العام.

وما يتعلق بالتغطية الإعلامية للمهرجانات السياحية فقد قامت الهيئة بدعم المراكز الإعلامية لعدد من المهرجانات بمحررين يساهمون في تغطية وإبراز أنشطة هذه المهرجانات، بالإضافة إلى إعداد تقارير أسبوعية عن المهرجانات يتم إرسالها إلى وسائل الإعلام.

وضمن جهودها الإعلامية، أعدت الإدارة عددًا من التقارير الصحفية للمواقع السياحية في المملكة يتم تزويد الصحف بها.

وفي المجال الإذاعي، يتم إعداد وبث برنامج يومي للتعريف بمناطق المملكة السياحية وكنوزها الحضارية وإبراز جهود الهيئة في التنمية السياحية, والتوعية بالثقافة السياحية وبالإضافة إلى التعاون مع عدد البرامج الإذاعية في توفير عدد من اللقاءات والتقارير والفقرات عن السياحة في المملكة.

كما أنتجت الهيئة عددًا من الحلقات في البرنامج التلفزيوني (سياحة سعودية) والتي يتم من خلالها الترويج لأبرز المواقع السياحية في المملكة.

وتنظم الهيئة ورشًا للإعلام السياحي للإعلاميين تهدف إلى زيادة وتوثيق التواصل بين الهيئة والإعلاميين, ورفع الوعي بأهمية السياحة وأبعادها الاقتصادية والثقافية ورفع قدرات وخبرات الإعلاميين في مجال الإعلام السياحي, دعم الجهود الإعلامية لخدمة المنطقة سياحيًا.

كما تصدر الهيئة عدداً من المطبوعات المتنوعة والمختلفة في رسائلها ومنها مجلة ترحال التي تقدم عرضاً لمواقع الجذب السياحي في المملكة، ومجلة سعودي فويجر باللغة الانجليزية، بالإضافة إلى الكتيبات التعريفية بالمناطق والأدلة السياحية.