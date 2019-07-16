الشباب يواجه المجزل وديًّا

المواطن - مروة نبيل

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره المجزل وديًّا، استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي المقبل 2019/ 2020.

وأعلن حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن خوض الفريق الأول لكرة القدم، عند الساعة السابعة ونصف مساء يوم غد الأربعاء، أولى مواجهاته الودية ضد المجزل على الملعب الرديف بالنادي.

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى التدريبات الجماعية قبل عدة أيام، استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد، حيث تأمل الإدارة في تجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا بأفضل شكل ممكن.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات الموسم الرياضي الماضي في المركز الخامس بجدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 54 نقطة.