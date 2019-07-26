الشراري لـ”المواطن” : تعديل لائحة الطالب يستهدف أدوات التقويم

المواطن - محمد الغبيشي - جدة

‎قال الخبير والمستشار التربوي عبدالعزيز الشراري لـ ” المواطن ” تعليقًا على قرار مجلس الوزراء المتضمن تفويض وزير التعليم لتعديل لائحة تقويم الطالب، إن هناك توجهات وزارية لغربلة اللائحة والتعديل على أدوات التقويم المستخدمة وبخاصة التقويم المستمر في المرحلة الابتدائية التي تُعد المرحلة التأسيسية للمهارات.

‎وأضاف الشراري : أكدت بعض مخرجات التعليم الابتدائي أن هناك ممارسات خاطئة لدى بعض المعلمين في تطبيقه.

‎واستطرد بالقول أنه:” ربما كانت نتائج طلابنا في الاختبارات الدولية وترتيب المملكة عالميًا فيها جعل المسؤولين يتجهون للائحة وتشخيصها والتعديل عليها، ‎ربما هناك توجهات لإعادة الاختبارات التحريرية الرسمية في المرحلة الابتدائية وإعادة الدرجات بدلًا من النتائج الوصفية عبر مسميات متفوق – متقدم إلخ.”

‎وأضاف ” الشراري ” ومع أني لا أؤيد هذا التوجه إن تم؛ لأن الاختبارات تُعتبر إحدى أدوات التقييم وليست كلها وغالبًا ما تركز على مهارة التذكر واستحضار المعلومات ولا تبني مخرجات ذات كفاءة بقدر ما تبني جيلًا يحفظ ويتذكر بعض المعلومات، في الوقت الذي نحتاج فيه لمخرجات تمتلك مهارات تخدم ذاتها ووطنها وتتميز في سوق العمل.

‎واختتم ” الشراري ” بالقول : كل ما أتمناه أن يُعاد النظر في المقررات الدراسية ومحتواها وليس في اللائحة فقط بحيث تركز المقررات على المهارات الحياتية التي تهيئ الطالب للحياة عمليًا وعلميًا، ‎وإن كان هناك ما أرجو تعديله في اللائحة فهو التركيز على المشاريع والأنشطة المهارية التي يعمل عليها الطالب طوال السنة ليصل لدرجة الإتقان يصاحبها تنوع في أدوات التقويم ومنها الاختبارات ‎والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة تعليميا في هذا المجال.