الصيعري وحداويًّا حتى 2023

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الوحدة، اليوم السبت، عن تعاقده مع اللاعب محمد الصيعري، مهاجم نادي الاتفاق، لمدة أربع سنوات، وذلك في صفقة تبادلية مع الاتفاق، حيث انتقل صالح العمري للأخير مع دفع مقابل مالي.

ويذكر أن محمد الصيعري لعب في الموسم الماضي، مع نادي الحزم على سبيل الإعارة من الاتفاق، كما سبق للصيعري ارتداء قميص المنتخب السعودي بكل المراحل السنية وصولًا للمنتخب الأول.

جدير بالذكر أن نادي الوحدة احتل المركز السابع في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019.

وسبق للمدرب المصري أحمد حسام ميدو تدريب نادي الوحدة وحقق معه نتائج إيجابية، ثم تمت إقالته وعُين المدرب الأرجنتيني خوان براون مدرب نادي الهلال سابقًا.

ويذكر أن صالح العمري سيمثل نادي الاتفاق حتى صيف عام 2022.