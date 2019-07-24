العدالة يتعاقد مع الغابوني ميدوين

المواطن - مروة نبيل

أنهى مجلس إدارة نادي العدالة، اليوم الأربعاء، إجراءات التعاقد مع الغابوني ميدوين لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الرياضي المقبل.

ونشر حساب نادي العدالة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعب الغابوني ميدوين أثناء توقيع عقود انضمامه للفريق رسميًا، وتمنى له التوفيق في خطوته الجديدة.

وتعاقد نادي العدالة مع الغابوني ميدوين صاحب الـ23 عامًا، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد تطاوين التونسي، لتدعيم خط وسطه في الموسم الجديد.

ويسعى مجلس إدارة نادي العدالة لتدعيم صفوفه بصفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، للظهور بمستوى مميز في الدوري السعودي للمحترفين.