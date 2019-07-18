العدالة يضم التونسي أيمن المثلوثي

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي العدالة تعاقده اليوم مع الحارس التونسي أيمن المثلوثي لمدة موسم واحد قادمًا من نادي الإفريقي التونسي.

وذكر الحساب الرسمي لـ نادي العدالة عبر تويتر، أن الفريق تعاقد مع الحارس التونسي المثلوثي صاحب الـ34 عامًا لتمثيل الفريق في موسم 2019-2020.

وسبق للحارس أيمن المثلوثي، أن خاض تجربة احترافية وحيدة في الدوري السعودي مع نادي الباطن في عام 2018.

ولعب أيمن المثلوثي من قبل مع أندية الإفريقي التونسي، والنجم الساحلي التونسي، كما يلعب مع المنتخب التونسي الأول لكرة القدم منذ عام 2007.

وصعد نادي العدالة لـ الدوري السعودي للمحترفين بعدما احتل المركز الثالث في جدول ترتيب أندية دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم الماضي.

وغاب أيمن المثلوثي عن معظم مباريات النادي الإفريقي في الموسم الماضي، لتعرضه لعدة إصابات بالإضافة لاعتراضه على عدم حصوله على مستحقاته.