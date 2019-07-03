العدل تدشن خدمتي الصكوك الإلكترونية والمصادقة الرقمية على محاضر الجلسات

المواطن - الرياض

دشن وزير العدل، وليد الصمعاني، اليوم (الأربعاء)، خلال زيارته لمحاكم المدينة المنورة، خدمتين إلكترونيتين جديدتين، ضمن مشروع التحول الرقمي وتسهيل إجراءات التقاضي.

وتأتي خدمتا “الصك الإلكتروني” و”المصادقة الإلكترونية لضبوط الجلسات القضائية” ضمن منظومة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة خلال الفترة الماضية؛ كخدمات الاستعلام عن القضايا ومواعيد الجلسات، والاطلاع على الصكوك وضبوط الجلسات إلكترونيًّا.

وتمكّن خدمة “الصك الإلكتروني” المستفيدين من تلقي رسائل نصية بعد صدور الصك من الدائرة القضائية عبر بوابة “ناجز”، ما يتيح لهم الاطلاع عليه، ويبدأ النظام كذلك في احتساب مدة الاعتراض النظامية.

كما تسهّل الخدمة على المستفيد استئناف الحكم إلكترونيًّا بإرسال لائحة الاعتراض من خلال البوابة، دون الحاجة لزيارة المحكمة، كما يستطيع موظف المحكمة من خلال النظام التذييل على الصك إلكترونيا بمضمون قرار محكمة الاستئناف.

أما خدمة “المصادقة الإلكترونية لضبوط الجلسات القضائية” فتعطي المستفيد إمكانية المصادقة على محضر ضبط الجلسة عبر رمز يرسل إلى جواله بواسطة نظام “أبشر”، أو عبر البصمة الإلكترونية بالربط مع مركز المعلومات الوطني، أو التوقيع المباشر على الشاشة.

وكانت المصادقة على المحاضر قبل تدشين الخدمة الجديدة تجري من خلال طباعة محاضر الجلسات والتوقيع اليدوي عليها من قبل أطراف القضية، ثم حفظ المحاضر في النظام؛ ما يستغرق مدة زمنية طويلة.