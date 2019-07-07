العروض تُلاحق نجم النصر

المواطن - محمد سمعه

يقترب اللاعب المغربي محمد فوزير من الرحيل عن صفوف نادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع وجود العديد من الأندية المهتمة بالتعاقد معه.

ويُذكر أن محمد فوزير لعب مع نادي أُحد في الموسم الماضي على سبيل الإعارة من النصر، لكن اللاعب المغربي لم ينجح في إثبات ذاته مع نادي أُحد.

وأوضحت تقارير صحافية، أن العديد من الأندية المغربية بالإضافة لبعض الأندية من المملكة وتركيا مهتمون جميعًا بالتعاقد مع محمد فوزير في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

أبرز الأندية السعودية المُهتمة بضم اللاعب

ويُعد الاتفاق والحزم والرائد أبرز الأندية السعودية المهتمة بضم محمد فوزير، في حال وافق نادي النصر على رحيله بصورة نهائية.

وكان محمد فوزير، انضمّ لـ صفوف نادي النصر في عام 2017 قادمًا من نادي الفتح الرباطي المغربي ولكن اللاعب المغربي لم ينجح في الظهور بالصورة المنتظرة منه مع أصفر العاصمة.

من ناحية أخرى، سيخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر اليوم أولى حصصه التدريبية استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020 ولكنها ستكون مغلقة بطلب من المدرب البرتغالي روي فيتوريا.

ويُذكر أن النصر كان تُوج بلقب الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2018-2019 برصيد 70 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن نادي الهلال صاحب المركز الثاني.