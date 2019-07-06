الغضاة يتغنى بصيف طريب ويقيم سباق الخيل الثاني برعاية “المواطن”

المواطن - حسن عسيري

أقام مركز الغضاة سباق الخيل الثاني، برعاية محافظ طريب محمد بن سعيد بن عامر، ورعاية إعلامية من صحيفة “المواطن“، حيث حظي المركز باستضافة السباق للمرة الثانية على التوالي.

وكان السباق وجهة سياحية في صيف طريب لهذا العام، وتضمن شوطين رئيسين هما شوط الواهو وشوط الشعبي.

وحصد المراكز الثلاثة الأولى في الواهو كل من ذيب عايض ذيب القنطاش، وحسن فراج المسردي، ومتعب سعد الخريب.

كما حصد المراكز الثلاثة الأولى في الشعبي، خالد مسفر الأكلبي، وسعيد ناصر الشهراني، وعبدالله محمد الشهراني.

وأقيم السباق عصر أمس الجمعة برعاية محافظ طريب وبحضور مديري الإدارات الحكومية بالمحافظة ومراكزها وجمع من المشايخ والأعيان وجمهور غفير.

وبدأ السابق بحفل خطابي تخلله كلمة لرئيس اللجان المنظمة للسباق ورئيس مركز الغضاة مسفر بن ظافر القحطاني، والذي رحب من خلالها براعي الحفل والحضور الكريم.

بعد ذلك، أوضح شروط وآليات السباق المعدة من اللجنة، كما شكر كافة الإدارات الحكومية المشاركة في التنظيم ممثلةً باللجنة الفرعية للتنمية السياحية بالمحافظة وبلدية طريب وكافة الإدارات المشاركة مثمنًا لهم دورهم البارز في إنجاح السباق.

وعقب ذلك تم تكريم الجهات الحكومية المشاركة من قبل راعي الحفل والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بالشوطين.

وفي ختام برنامج الحفل قدم محافظ طريب محمد بن سعيد بن عامر شكره لرئيس مركز الغضاة وكافة فريق العمل باللجان المنظمة والجهات المشاركة على ما لمسه من جهود بارزة أسهمت في إنجاح السباق، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.



