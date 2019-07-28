الفتح يختتم تدريباته في روجلا السلوفينية

المواطن - مروة نبيل

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، ضمن معسكره في مدينة روجلا السلوفينية؛ استعدادًا لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

وبدأ المدير الفني، فتحي الجبال، تدريبات الفتح بتمارين الإحماء التي بدأها بالركض عبر مسافات مختلفة، حيث ركز الجهاز الفني على التمارين اللياقية والفنية من خلال القفز على الحواجز والتسديد المباشر على المرمى.

وقسم الجبال لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى مجموعتين، وأجرى مناورة عبر مساحة ثلثي الملعب، قبل أن يختتم التدريبات بتمارين الإطالة.

وغادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مدينة روجيلا إلى مدينة توبليس السلوفينية، من أجل استكمال المعسكر الإعدادي بها.