الفتح يُعزز صفوفه بحارس أوكراني

المواطن - محمد سمعه

أنهت إدارة نادي الفتح اليوم الاثنين، إجراءات التوقيع مع الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم في النموذجي لمدة ثلاث سنوات بداية من موسم 2019-2020.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الفتح عبر تويتر أن النموذجي قرّر التعاقد مع ماكسيم كوفال وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها مع ناديه السابق دينامو كييف الأوكراني.

وعبّر الحارس كوفال عن سعادته بالانضمام لنادي الفتح مضيفًا أنه سيسعى وسيقاتل لتقديم أفضل ما لديه لـ الفتح في الفترة المقبلة.

ويُذكر أن نادي الفتح كان تعاقد مع اللاعب محمد سيد الضو من مواليد المملكة بعقد احترافي لمدة عامين.

كما أعلن النموذجي كذلك التعاقد مع الحارس محمد البريه لمدة ثلاث سنوات قادمًا من نادي القيصومة، وضم اللاعب محمد مجرشي لمدة عامين قادمًا من نادي أحد.

جدير بالذكر أن نادي الفتح كان احتل المركز التاسع في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة.