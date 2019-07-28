الفقيد الأمير بندر في صور مع والده المؤسس وإخوته الملوك

المواطن - الرياض

تداول مواطنون صورًا نادرة للفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز، الذي وافته المنية اليوم الأحد.

وكانت بعض الصور تجمع الفقيد الأمير بندر بن عبدالعزيز مع إخوته الملوك والأمراء ووالده الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود.

وانتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأحد الموافق 25/ 11/ 1440هـ الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ الاثنين الموافق 26/ 11/ 1440هـ بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، وهو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني.

ولم يتقلد الأمير بندر بن عبدالعزيز أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها، ويمثله ابنه الأمير فيصل في هيئة البيعة.