الفيحاء يضم أسيس

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الفيحاء اليوم السبت، عن تعاقده مع اللاعب البرازيلي رفاييل هنريك أسيس على سبيل الإعارة قادمًا من نادي سبورتينج براجا البرتغالي.

وذكر الحساب الرسمي لـ الفيحاء عبر تويتر أن نادي الفيحاء برئاسة عبدالله أبانمي أنهى، إجراءات التعاقد مع رافاييل أسيس على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وجرت مراسم توقيع العقد أمس الجمعة بمقر إقامة نادي الفيحاء في معسكر هولندا وذلك بحضور حسام الربيعة عضو مجلس إدارة الفيحاء ومساعد الثبيتي إداري الفريق.

ويسعى نادي الفيحاء لضم أقوى الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية، وذلك من أجل تقديم مباريات قوية في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2019-2020.

جدير بالذكر أن نادي الفيحاء، كان احتل المركز الثاني عشر في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.