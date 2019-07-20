القائد المتحمس يجمع القوات السعودية والأمريكية

المواطن - الشمالية

تواصل وحدات القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية تنفيذ التدريب المشترك “القائد المتحمس 2019″، والذي تستمر فعاليته خلال الشهر الجاري بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، ويأتي في إطار العلاقات العسكرية المتميزة بين البلدين، وبما يؤكد قدرة الجانبين على تنفيذ عمل جماعي مشترك لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وتفقد قائد المنطقة الشمالية، اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني، فعاليات التمرين، كما حضر ندوة “توحيد المفاهيم لإدارة المجال الجوي”، ومن ثم توجه إلى الخلايا المشاركة ومنها خلية طائرة بدون طيار وخلية هيئة السيطرة على التمرين وخلايا تنفيذ التمارين وما تتضمنه من مشبهات للتدريب والتأكد من إجراءات تنفيذ فعاليات التمرين بواسطة المشغلين من الجانبين، والذين يعملون جنبًا إلى جنب لتطوير وتوحيد المفاهيم وضمان العمل المشترك.

من جانبه، أوضح مدير التمرين، اللواء الركن محمد بن محسن السناني، أن الأنشطة التدريبية تضمنت تنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية والتدريب على إجراءات تخطيط المدفعية ودور منسق النيران بعملية صنع القرار العسكري في عمليات الفرقة، إضافة إلى التركيز على دور لواء المدفعية في عمليات الاستهداف واستخدام الطائرة بدون طيار، وكذلك التدريب على إجراءات تنسيق الإسناد الجوي القريب.

وتستمر كافة العناصر المشاركة في التدريب من الجانبين في تنفيذ البرامج التدريبية المخطط لها، بما يساهم في دعم وتبادل الخبرات ودعم علاقات التعاون العسكري بين البلدين.