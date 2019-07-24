القائد المتحمس 2019 بين المملكة وأمريكا.. مهارات قتالية احترافية لمواجهة كافة التحديات

المواطن - الرياض

اختتم التمرين العسكري “القائد المتحمس 2019″، فعالياته في المنطقة الشمالية بين وحدات القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية.

ويأتي التمرين المشترك بين القوات البرية السعودية والأمريكية، ليعكس حرص القيادة على تطوير القوات المسلحة، ودعم جاهزيتها، والتحديث المستمر لقدراتها في مواجهة جميع التحديات الإقليمية.

ويأتي هذا التمرين الهام، بهدف عزيز التعاون المشترك مع عدد من دول العالم، في سعيها لإحلال الاستقرار وضمان الأمن بالمنطقة.

ومن أهم أهداف وثمار هذا التمرين، تطوير أداء القوات السعودية وجنودها البواسل، ورفع جاهزيتهم القتالية، وإكسابهم المهارات والاحترافية، وتنفيذ المهام التدريبية في بيئة العمليات العسكرية.

ويؤكد هذا التمرين الهام بين المملكة وأمريكا، على قدرة المملكة على إقامة التحالفات في المجالات كافة مع كبرى دول العالم وتقويتها، ومنها المجال العسكري، وبخاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية، والذي يأتي امتدادًا للعلاقة الإستراتيجية التي تربط بين البلدين، ومؤشرًا على مستقبل تلك العلاقة.

يذكر أن التمرين كان قد انطلق قبل أيام، بمركز التمارين الرئيسي بمدينة الملك خالد العسكرية بالمنطقة الشمالية، وجمع حدات من القوات البرية الملكية السعودية بنظيرتها الأمريكية، بحضور قائد المنطقة الشمالية اللواء الركن صالح بن أحمد الزهراني.

ويأتي هذا التمرين، امتدادًا للتمارين المشتركة بين القوات البرية الملكية السعودية والقوات الأمريكية، وتهدف إلى تعزيز توافق العمل والتعاون العسكري المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات والمفاهيم ورفع الجاهزية القتالية لمواجهة التحديات الإقليمية.

من جانبه أوضح مدير التمرين، اللواء الركن محمد بن محسن السناني، أن التمرين يركز نشاطه في التدرب على إجراءات التخطيط والتنسيق لتنفيذ تمارين مراكز القيادة في ألوية المدفعية؛ لاكتساب المهارة والاحترافية وتبادل الخبرات بين البلدين في ظل التعاون الوثيق مع الجانب الأمريكي في جميع المجالات وخاصة في مجال التدريب.