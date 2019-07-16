الكشف عن تميمة سوبر جلوب

المواطن - مروة نبيل

كشف حساب الأولمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن “النمر العربي” تميمة بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”.

كما نشر حساب الاتحاد السعودي لكرة اليد الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو لتميمة بطولة سوبر جلوب والكأس الاستثنائية للفائز باللقب.

وكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قد دشن شعار وهوية بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

وتم الكشف عن شعار بطولة سوبر جلوب الذي احتوى على اللونين الأخضر والأزرق، اللذان يرمزان للون السعودية والنخيل في المنطقة الشرقية، ولون البحر الذي يرمز لمنطقة الخليج العربي.

ونشر حساب هيئة الرياضة على “تويتر”، صورًا من حفل التدشين الذي شهد حضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، نائب رئيس الاتحاد الدولي عن قارة آسيا بدر ذياب، ورئيس الاتحادين العربي والسعودي للعبة، محمد المنيع.

ومن المقرر أن تُقام بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب”، خلال الفترة من 27 أغسطس المقبل وحتى 31 من الشهر ذاته في المنطقة الشرقية، بمشاركة 10 أندية، وسيمثل السعودية الوحدة ومضر.

النمر العربي .. تميمة بطولة #سوبر_جلوب_في_السعوديه و كأس استثنائي للفائز باللقب .. pic.twitter.com/LqWXe6vgRz — الاتحاد السعودي لكرة اليد (@sahfksa) July 16, 2019