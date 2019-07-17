الكلمة الطيبة شعار المراكز التوجيهية بالمدينة

المواطن - المدينة المنورة

تابع مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة المدينة المنورة الدكتور سلطان المطوع، سير العمل في المراكز التوجيهية ونقاط التوزيع ومركز التوعية الرقمية بالشهداء، حيث رافقه مدير العمليات بالرئاسة العامة الشيخ إبراهيم عسيري وذلك للوقوف على آخر الاستعدادات لاستقبال زوار المدينة النبوية.

وأكد المطوع في توجيهاته للعاملين على أهمية استقبال زائري المراكز التوجيهية بالكلمة الطيبة والتوجيه الحسن والحكمة ولين الجانب الذي يبين نهج هذه البلاد المباركة القائم على الشريعة السمحة وما تقدمه لضيوف الرحمن من خدمات وتجهيزات وكوادر بشرية تترجم توجيهات وتطلعات ولاة الأمر لتقديم أقصى الخدمات لضيوف بيت الله لأداء نسكهم على أكمل وجه.



تجدر الإشارة إلى أن عدد المراكز التوجيهية 4 مراكز هي مركز البقيع ومركز هيئة الشهداء ومركز هيئة المنطقة المركزية ومركز هيئة الخندق، بالإضافة إلى 4 نقاط لتوزيع المطبوعات التوعوية في مسجد الميقات ومسجد قباء ومحطة حجاج الجو والبحر ومحطة حجاج البر.

وتأتي هذه الجولة امتدادًا لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله السند ومتابعة دائمة من لدن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج بالمنطقة.